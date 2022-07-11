شكرا لقرائتكم خبر عن أنجولا تهزم زامبيا 53 -24 فى افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب أنجولا على زامبيا بنتيجة 53-24 فى افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التى تستضيفها مصر من 11 حتى 18 يوليو الجارى على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أنجولا 24-11 قبل أن توسع أنجولا الفارق وتنهى المباراة بنتيجة 53-24 فى المباراة التى أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة .

وأدار اللقاء تحكيميا الطاقم الدولي المصري علاء إمام وحسام معتمد ، وحصل إلفادو فيريرا لاعب أنجولا على جائزة رجل المباراة.

وتلعب أنجولا وزامبيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السنغال والكونغو الديمقراطية.

وتقام فى الثانية عشرة ظهر اليوم مباراة غينيا والجابون على نفس الصالة ضمن المجموعة الثانية، بينما يلعب فى الثالثة عصرا بصالة وزارة الشباب والرياضة منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى فى ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، التى تقام فى بولندا والسويد.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على صالة حسن مصطفى بعد حفل افتتاح البطولة الذى يقام فى السادسة والربع مساءً.