شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة اليد بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين بطولة كأس أمم افريقيا لكرة اليد في نسختها الـ25، التي تستضيفها مصر، بداية من 11 وحتى 18 يوليو 2022.

وعززت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية من تواجدها بصالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة السادس من اكتوبر، التي تحتضن فعاليات البطولة والتي تنتهي في 18 يوليو الجاري.

وتؤمن الأطقم الامنية للمجموعة الإفريقية، حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة والربع مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى تليه مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة الثامنة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصوري اريمو.

وأسفرت قرعة عن وجود 13 منتخبا في كأس أمم أفريقيا 2022 لكرة اليد تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:-

-المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

-المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

-المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

-المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.