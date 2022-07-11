أنس جابر تعود للخلف رغم إنجاز ويمبلدون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

لم تهنأ النجمة التونسية أنس جابر كثيرا بالقفزة التي حققتها مؤخرا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات حيث تراجعت مجددا إلى الخلف.



وتراجعت أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر الإثنين، بواقع 3 مراكز، رغم صعودها لنهائي بطولة ويمبلدون، وخسارتها أمام الكازاخية إلينا ريباكينا.

وكانت النجم التونسية خسرت نهائي ويمبلدون أمام ريباكينا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 3-6 و6-2 و6-2، لتحرم من تحقيق إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في عالم التنس، لكنها تراجعت في التصنيف العالمي بعد قرار اتحاد لاعبات التنس بعدم احتساب نقاط في بطولة ويمبلدون.

وحافظت البولندية إيجا شيفونتك على صدارة التصنيف العالمي بـ8336 نقطة، بفارق الضعف تقريبا عن أقرب ملاحقاتها الإستونية آنيت كونتافيت التي ارتقت مركزا واحدا لتحل وصيفة.

كما ارتقت اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتحل ثالثة في التصنيف العالمي، بينما بقيت الإسبانية باولا بادوسا رابعة.

وحافظت البيلاروسية آرينا سابالينكا على التصنيف السادس، بينما ارتقت الأمريكيتان دانييلي كولينز وجيسيكا بيجولا مركزا لتحلا في المركزين السابع والثامن.

وبالمثل صعدت الإسبانية جاربيني موجوروزا مركزا لتصبح تاسعة في التصنيف، بينما اختتمت البريطانية إيما رادوكانو قائمة أفضل عشر لاعبات بصعودها مركزا.

وحافظت إلينا ريباكينا على مركزها في التصنيف الـ23 رغم تتويجها بلقب ويمبلدون، بعد قرار اتحاد لاعبات التنس الخاص بعدم احتساب نقاط البطولة المقامة على الملاعب العشبية.