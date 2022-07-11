من بينها الأهلي والوداد المغربي.. كاف يعلن عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2022.

وتصدر النادي الأهلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي إفريقي لعام 2022.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للأندية المرشحة للجائزة، والتى تضم 5 أندية وهي: الأهلي، الوداد المغربي، بترو أتلتيكو، نهضة بركان، وأورلاندو بايرتس.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى مدينة الرباط المغربية يوم 21 يوليو الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين فى كل جائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من لجنة "كاف" الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء وكذلك الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات من مسابقات الأندية للموسم 2021/2022.