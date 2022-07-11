شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كندا غداً فى دور المجموعات بكأس العالم لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة مع كندا غدًا الثلاثاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التى تقام بالمجر.

وفاز منتخب ناشئات السلة على كوريا الجنوبية فى أول مباراة بنتيجة 75-73 وخسر الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 86/48 .

بهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب مصر 3 نقاط ليحتل المركز الثاني فى المجموعة خلف إسبانيا المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب كندا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بنقطتين.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد