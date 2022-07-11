شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أون تايم سبورت تنقل مباراة مصر والكاميرون فى بطولة أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة اليد مع نظيره الكاميرونى مساء اليوم فى افتتاح منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر وتستمر حتى 18 يوليو الجارى.

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة مصر والكاميرون فلا أمم أفريقيا لكرة اليد فلا الثامنة مساء اليوم، الأحد، بعد انتهاء حفل الافتتاح الذى يقام فى السادسة والربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب اليد أمام الكاميرون، كونها الحاصلة على حقوق بث وإذاعة المباراة.

قائمة منتخب اليد فى أمم افريقيا

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.