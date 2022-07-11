شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن شعلان: ذهبية السومو فى أمريكا "جت بفضل الله.. ومبروك لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن شعلان، مدرب السومو، كواليس أزمة مباراة عبد الرحمن الصيفى لاعب المنتخب فى دورة الألعاب العالمية بأمريكا، والتى توج فيها بالذهبية.

ونشر عبد الرحمن شعلان، عبر صفحته بالفيس بوك قائلا، "بم إن الموضوع لسه سخن كدا ف حابب أقول كلمه لله، "الميداليه الدهب جت بفضل الله ثم مجهود البطل عبد الرحمن الصيفى ومدربه الكابتن رامى، وكل اللي عملته إنى كنت مع البطل ف لعبه وحافظت علي مجهوده ومجهود مدربه ليس إلا .. عشان بجد تستاهل الدهب وأديك اخذتها دهبين يا بطل .. ألف مليون مبروك لمصر".



شعلان

كان عبد الرحمن الصيفى احتفل بالفوز على لاعب أوكرانيا ، حيث قام بحركات استعراضية أدت إلى قرار الحكم بحرمانه من الفوز، ومنحه إلى اللاعب المنافس، فاعترض شعلان بشكل كبير، ولفت الأنظار إليه من شدة دفاعه عن لاعبه، حتى تدخل الأمن فى الصالة وبعد ضغط من الجماهير الأمريكية التى هتفت باسم مصر، وكذلك ضغط شعلان وانفعاله، تم إعادة المباراة، وكانت النتيجة بفوز عبد الرحمن الصيفى أيضا.