شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية بخصوص مفاوضات زيدان وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص المفاوضات التي جرت بين إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على توقيع زين الدين زيدان المدير الفني السابق للملكي ريال مدريد خلال الصيف الجاري.

مفاجأة مدوية بخصوص تعاقد باريس سان جيرمان مع زيدان

زيدان

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الكثير من التقارير الصحفية قد زعمت أن زيزو كان قريبًا للغاية من الاتفاق مع إدارة العملاق الباريسي قبل أن ينهي البي إس جي التعاقد الرسمي مع المدير الفني كريستوف جالتيه.

وقالت صحيفة “ لو باريزيان ” الفرنسية أن المستشار الرياضي لفريق نادي باريس سان جيرمان لويس كامبوس كان يمتلك كافة الصلاحيات لإختيار المدرب الجديد لكنه لم يقم بالتواصل مع زيدان مطلقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المقربين من المدير الفني الفرنسي هم وراء تسريب الأنباء الغير صحيحة والشائعات حول تعاقد زيزو مع العملاق الفرنسي على الرغم من علمهم بأنه لن يتولى تدريب عملاق الامارة.

وأوضحت بأن زيدان يريد أن يقال بأنه هو من رفض تولي تدريب باريس سان جيرمان حتى يضغط على الاتحاد الفرنسي ويجبره على عدم إستمرار ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديكة عقب نهاية بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأنهت تقريرها بأن زيزو يريد أن يكون قد قدم التضحية الكبرى أمام الاتحاد الوطني في بلاده عندما قرر رفض تدريب سان جيرمان من أجل الاقتراب من حلمه وتولي تدريب المنتخب الوطني الفرنسي.

انجازات زيدان مع ريال مدريد