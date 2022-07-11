الامارات | محمد صلاح ينزع «الكمامة» لرد تحية الجماهير التايلاندية.. استقبال تاريخي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينزع «الكمامة» لرد تحية الجماهير التايلاندية.. استقبال تاريخي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي نجم الكرة المصرية وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، باستقبال كبير عند وصوله إلى مطار العاصمة التايلاندية، بانكوك، رفقة بعثة فريقه ليفربول، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد 2023/2022.

ولقى صلاح ترحابا شديدا، وهتف الجمهور فور رؤيتهم له، قائلين: «مو صلاح».

واستقبلت الجماهير محمد صلاح بحرارة وبحفاوة، كونه النجم الأول بالفريق الإنجليزي، وتقديرا لدوره ومساهمته مع الفريق في الفترة الماضية مع الفريق، واحتفالًا به لحصد جائزة هداف البريميرليغ، وجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.

واضطر محمد صلاح لخلع الكمامة وإظهار وجهه للجماهير الغفيرة التي ظلت تهتف له خلال الاستقبال.

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