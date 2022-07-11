«ممنوع الحديث عن فضائح الزمالك!».. أول تعليق من أحمد شوبير على اتهامات علاء صادق لقناة «أون تايم سبورتس»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الإعلامي أحمد شوبير، على اتهامات الصحفي والمؤرخ الرياضي علاء صادق لقناة ”أون تايم سبورتس“.

وكان علاء صادق قد زعم بأن هناك قائمة بالمدربين واللاعبين القدامى والإعلاميين الممنوعين نهائيًا من دخول قناة أون تايم سبورتس، أو الظهور عبرها للتحدث عن ما أسماه بـ "فضائح" الزمالك.

وقال شوبير، في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"،: ”قررت ان أظهر لأنني انزعجت جدا لما شفت فيديو كله مغالطات وأكاذيب على نظام عملنا، أنا أعتز أنني أنتمي لقناة محترمة ومنضبطة جدا كلها عارفة إن أنا أهلاوي شديد جدا جدا، لكنها منظومة محترفة وتعرف ماذا تعمل“.

وأضاف الإعلامي: ”وبالتالي اندهشت جدا أن أحدا يقول إن فلان وفلان وفلان تأتي لهم تعليمات واسمي بينهم، هذا أمر لا علاقة له بما يحصل وبالحقيقة على الإطلاق، الأمر أنا استغربت له جدا، لأنه واضح أن المصدر الذي بلّغ كل أخباره كاذبة“.

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: ”أنا مندهش جدا من كمية المغالطات الموجودة في الفيديو، برنامجي وفريق عملي يحصد نسبة متابعة كبيرة جدا لأنه يعتمد على الخبر الصحيح، وحتى لو غلطنا نرفع إيدينا ونقول إحنا آسفين، وهذا نادرا ما يحدث، نعمل باجتهادنا وطريقتنا وأسلوبنا وحريتنا الكاملة، مينفعش أقول عماد متعب أو أحمد حسن أو فضل قول كذا وكذا“.

وأتم شوبير: ”أنا متصور أن الذي قيل كله كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، موقفي من انتخابات الأهلي كان واضح، وموقفي من أزمة البطولة الأفريقية، عشان نجيب ضيوف هذا أمر صعب جدا، لأن في ضيوف مرتبطين بقنوات، أنا عندي انتمائي وكل واحد له طريقته في التناول والكلام وطرح الأحداث والموضوعات والقضايا“.

رابط الفيديو: