وسائل إعلام تكشف عن مفاجأة في عقد طارق حامد تهدد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة في عقد طارق حامد مع اتحاد جدة، خاصة وأن إدارة النادي السعودي من المفترض أن تضع الرتوش الأخيرة في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا قبل الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتدريب فريق اتحاد جدة، وتوارد أنباء عن وجود تحفظات كبيرة من قبل المدرب الجديد على اللاعب المنتقل من نادي الزمالك، إضافة إلى اعتراض شريحة كبيرة من جماهير النادي السعودي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بنادي اتحاد جدة قوله إن طارق حامد وقع على عقود انتقاله للنادي السعودي، مشيراً إلى أن إدارة النادي السعودي وضعت بند أحقية إلغاء العقد في أي وقت، تحسبًا لرفضه من قبل المدرب الجديد.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع طارق حامد جاءت قبل تعاقد النادي السعودي مع نونو سانتو، وحرص مسئولي اتحاد جدة على وضع هذا البند تحسبًا لأي أمور خارج إرادتها قد تحدث.

وفي وقت سابق، قال مصدر في اتحاد جدة قوله إن بعض من الأعضاء قدموا مقترحًا بالاعتذار لطارق حامد، وعدم إتمام التعاقد، بسبب تحفظات نونو سانتو، ولكن الساعات المقبلة قد تشهد انفراجه في الأزمة والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

ودخل طارق حامد في نفق مُظلم في علاقته مع مسئولي نادي الزمالك، بعدما عُرض عليه مقابل مادي يفوق 20 مليون جنيه من للاستمرار، ولكنه تردد في منح الرد، حسبما ذكر الإعلامي خالد الغندور في وقت سابق.