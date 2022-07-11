شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر للكونغ فو تصل أمريكا للمشاركة فى دورة الألعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد مدينة برمنجهام للمشاركة في دورة الألعاب العالمية المقامة في الفترة ما بين 7 يوليو وحتى 17 من نفس الشهر الجاري.

وتضم البعثة كلا من البطل عمرو قاسم لاعب منتخب مصر للأساليب والدكتور محمد توفيق مدير فني منتخب مصر للأساليب وشريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والإفريقي والعربي ونائب رئيس الإتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

وجاءت مشاركة مصر في دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الإتحاد الدولي للووشو كونغ فو بصفة شريف مصطفى نائب رئيس الإتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

ويشارك البطل عمرو قاسم في دورة الألعاب العالمية بعد المحاولات التي قام بها شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للحصول على كارت ترضيه من الاتحاد الدولي، من أصل 4 كروت يحق للاتحاد الدولي للعبة الحصول عليها لتضمن بذلك مصر المشاركة في هذه الدورة الرياضية العالمية في رياضة الووشو كونغ فو.

وتعد مشاركة مصر في دورة الألعاب الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية الثانية في رياضة الووشو كونغ فو حيث كانت المشاركة الأولى في عام 2017.