شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بيرسي تاو وميكيسوني لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الكرة بالنادي الأهلي من استعادة الثنائي الأجنبي المُصاب بيرسي تاو ولويس ميكيسوني خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اقتراب انتهاء البرنامج التأهيلي الذى يؤديه كلاهما الفترة الماضية.

ويعاني الجنوب أفريقي بيرسي تاو من شد فى العضلة الأمامية منذ ثلاثة أسابيع، فيما تعرض ميكيسوني لإصابة فى الرباط الداخلي للركبة أوائل مايو الماضي.

وواصل اللاعب الجنوب أفريقي تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الجيم للتخلص من إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن تاو يتقدم فى تنفيذ برنامجه العلاجى الذى يؤديه لتجهيزه للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية، موضحاً أن تاو سوف يكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات في غضون أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

أما لويس ميكيسوني فمن المتوقع أن يعود لتدريبات الأهلي الجماعية خلال أسبوع ويؤدي اللاعب حالياً جلسات تأهيل فى الجيم، ضمن برنامج العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة أن حالة ميكيسوني فى تحسن مستمر، وأنه سيُنهى برنامجه العلاجى فى غضون أسبوع، وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مساء اليوم، الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.