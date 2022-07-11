شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جارسيا يبحث عن مجد أفريقى جديد مع "يد" الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب كرة اليد، عن كتابة مجد أفريقى جديد للفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بدءا من اليوم وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى.

ونجح فكرالمدير الفنى الإسبانى فى تطوير كرة اليد المصرية وأداء الفراعنة بصورة كبيرة، ظهرت بقوة على الصعيد الأفريقى والعالمى بتخطى المنتخبات الكبار.

ويمتلك جارسيا رصيداً كبيراً لدى الجماهير المصرية، خاصة أنه حقق العديد من النجاحات مع الفراعنة، منها على الصعيد الأفريقى بحصد لقب أمم أفريقيا الأخيرة على حساب تونس فى عقر داره ليتأهل مباشرة إلى الأولمبياد التى حصل فيها على المركز الرابع وتواجد ضمن المربع الذهبى.

كما نجح جارسيا فى نقل منتخب مصر إلى مجابهة الكبار بقوة والمنافسة فى المحافل الدولية الكبرى وآخرها فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت على أرض مصر، حيث كان منتخب مصر ندا قويا للمنتخبات الكبار، خاصة أمام حامل اللقب المنتخب الدنماركى الذى أفلت بأعجوبة من المنتخب المصرى فى ربع النهائى.

ويبدوأن باروندو المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ42 عامًا يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد للأولمبياد التى بدأت بالمركز الأوليمبى بالمعادى مرورا بمعسكرات أوروبا بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة..

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ جارسيا فى الصور التالية: