شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكاميرون فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

ويقام حفل الإفتتاح فى تمام السادسة والربع مساءً، على أن يلتقى منتخب الفراعنة فى ضربة البداية والدفاع عن اللقب أمام الكاميرون فى الثامنة مساءً.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى لقاء الافتتاح قبل مواجهة المغرب الأربعاء المقبل، ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية يوم واحد فقط فى وقفة عرفات الجمعة الماضية ، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.