شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تغليظ لائحة العقوبات لمواجهة تراجع النتائج.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى تغيير لائحة العقوبات فى فريق الكرة، لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات حال التعادل أو الخسارة لمواجهة تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة بشكل يهدد فرصة استعادة لقب الدوري الذى خسره المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة.

ويرغب مسئولو الأهلى فى إعادة الانضباط لفريق الكرة وترهيب اللاعبين من خطورة استمرار نزيف النقاط ببطولة الدوري، فى ظل المواجهة الصعبة التى تنتظر المارد الأحمر فى نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدى الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

وواصل الأهلي الترنح فى بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتان مؤجلتان، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان، وفى حال فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه فى المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.