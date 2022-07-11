شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التعاقد مع عمرو وردة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو وردة، مهاجم الأهلى السابق والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات المقبلة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولى القلعة البيضاء تحفظوا على ضم عمرو وردة، مؤكدين أن الزمالك يسعى للتعاقد مع صفقات سوبر في قمة مستواه للمنافسة على حصد البطولات.

رفض عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق، العرض المقدم من جانب أنورثوسيس القبرصي، لتجديد عقده المنتهي في الأول من شهر يوليو الجاري.

وانتهى عقد المصري عمرو وردة صاحب الـ28 عامًا، مع أنورثوسيس اليوناني في 1 يوليو الماضي، بعد قدومه من باوك اليوناني في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وذكر موقع "transfergeeks" القبرصي، أن يوجينيوس هامبولاس رئيس أنورثوسيس، يسعى للإبقاء على المصري عمرو وردة داخل صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023، لما قدمه من أداء قوي في الموسم الماضي.

وتقدم مسؤولو أنورثوسيس، بعرض مُغر للاعبه عمرو وردة، من أجل تجديد عقده المنتهي في 1 يوليو الماضي، لكن قوبل بالرفض من اللاعب المصري.