الامارات | أجواء عائلية فريدة في نهائي فردي الرجال بويمبلدون

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء عائلية فريدة في نهائي فردي الرجال بويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، الذي جرى أمس الأحد بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس، بأجواء عائلية فريدة.

وشاهد الأمير جورج، نجل دوق ودوقة كامبريدج، أول مباراة له على الإطلاق في البطولة المقامة ضمن مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، فيما لوحت ابنة ديوكوفيتش لوالدها أثناء احتفاله بالفوز بالبطولة.

وتوج ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون السابع في مسيرته مع اللعبة البيضاء، والرابع على التوالي، عقب فوزه على كيريوس في نهائي مثير اليوم بالملعب الرئيسي للبطولة.

وشارك ديوكوفيتش بعض اللحظات الجميلة مع زوجته وابنته بعد المباراة عندما أجرى مقابلة داخل الملعب، عقب اللقاء، مع سو باركر، مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كان لدى دوق ودوقة كامبريدج، اللذان شاهدا المباراة من المقصورة الملكية، يوما عائليا أيضا، حيث أحضرا ابنهما جورج، البالغ من العمر 8 أعوام.

وبعدما قدمت كيت ميدلتون جائزتي ديوكوفيتش وكيريوس، لوح النجم الصربي لعائلته وفريقه وشكرهم على دعمهم خلال مقابلته مع باركر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات ديوكوفيتش عقب المباراة، حيث قال "عائلتي والداي هنا، ابنتي هنا أيضا حسنا".

وشوهدت تارا ابنة ديوكوفيتش، التي تبلغ 4 أعوام، تجلس على ركبة والدتها يلينا، وهي تلوح لوالدها.

وصرح ديوكوفيتش "إنها لم تتخط حاجز الخمس سنوات حتى الآن، لذا لم يتم السماح لها بمشاهدة المباراة مباشرة، ولكن في العام المقبل، آمل أن تتمكن من مشاهدة لعب والدها على الهواء إذا كانت مهتمة بالتنس، الذي لم تمارسه كثيرا".

وتقضي لوائح ويمبلدون بعدم السماح للأطفال دون سن الخامسة بالتواجد في الملاعب لمشاهدة المباريات مباشرة في حال تسببوا في إزعاج.

وأضاف ديوكوفيتش "ابني هو الوحيد الذي أفتقده لأنني أعتقد أنه يلعب إحدى المجموعات ضد نجل بوب برايان في الوقت الحالي، لأن هذا ما كانا يفعلانه في الأيام القليلة الماضية".

وتمت رؤية ستيفان نجل ديوكوفيتش، البالغ من العمر سبعة أعوام ، وهو يتدرب مع والده خلال البطولة، حيث قال اللاعب الصربي للصحفيين إنه "مغرم بالتنس".

وقامت باركر بتذكير ديوكوفيتش بأن اليوم يوافق ذكرى زواجه، ليقول: "يا إلهي، سأشتري لك الزهور بعد ذلك، تستمرين في تذكيري بالأشياء التي ربما أواجه مشاكل عديدة بسببها إذا نسيت".

ووجه ديوكوفيتش حديثه لزوجته، قبل أن يشير إلى الكأس مازحا: "عزيزتي، ذكرى زواج سعيد.. هذه هي هديتي".

بعد مغادرة الملعب الرئيسي، توقف بطل ويمبلدون للدردشة مع الأمير جورج ودوق ودوقة كامبريدج.

وتم إحضار ديوكوفيتش إلى مقصورة كبار الزوار في نادي عموم إنجلترا، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث سلم كأس فردي الرجال لجورج البالغ من العمر ثماني سنوات.

واصلت كيت لمس الغطاء لإبقائه في مكانه، حيث قام جورج بتحويل الكأس لأعلى حتى يتمكن من إلقاء نظرة فاحصة عليه، فيما قال له والده الأمير ويليام أيضا "لا تسقطها".

وتحدث ديوكوفيتش مع أفراد العائلة المالكة لعدة دقائق، وتحدث عن كيفية أن أبناءهم يتشابهون في الأعمار، قبل أن يتصافحوا.

وقبل المباراة النهائية، استقبل دوق ودوقة كامبريدج الفتيان والفتيات من حاملي الكرات، وكذلك أفراد الجيش مع الأمير جورج في مبنى الألفية.

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