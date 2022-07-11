الامارات | هل يستغل فيوتشر بطل كأس الرابطة ترنح الأهلي في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستغل فيوتشر بطل كأس الرابطة ترنح الأهلي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحاول فيوتشر بطل النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية استغلال ترنح الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية في مباراة مرتقبة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ويعيش فيوتشر، الذي يضم العديد من لاعبي الأهلي السابقين، حالة نشوة بعد حصد اللقب الأول قبل مرور عام واحد على تأسيسه، وسيتطلع إلى تعزيز موقعه في المربع الذهبي بالدوري المصري.

ويأتي فيوتشر، بقيادة المدرب علي ماهر مهاجم الأهلي السابق، في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن الأهلي ثالث الترتيب الذي خاض 45 مباراة.

ومن الناحية النظرية، يملك الأهلي فرصة لتصدر الدوري إذا فاز في المباراتين المؤجلتين، في ظل التأخر بست نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 23 مباراة، لكنه يعاني بشدة في أرض الملعب.

وتعاقد فيوتشر مع أكثر من لاعب من الأهلي على سبيل الإعارة منهم القائد سعد الدين سمير ولاعب الوسط كريم وليد (نيدفيد) وسجل اللاعبان خلال الفوز 5-1 على غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة.

ويعاني الأهلي، الذي تراجع بشدة بعد فقدان فرصة حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، في الفترة الأخيرة وفاز مرة واحد في آخر أربع مباريات، كما أنه لم ينتصر سوى في ثلاث من آخر عشر مباريات في الدوري ويقدم مستويات متواضعة في أغلب الأحيان.

ورحل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الشهر الماضي، وتولى سامي قمصان المسؤولية بشكل مؤقت، قبل تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش منذ أقل من أسبوعين، لكنه لا يزال يحتاج للوقت لترك بصمة.

ويعرف سواريش بالكاد أسماء لاعبي الأهلي، وتقتصر خبرته على العمل في البرتغال، لذا فإن التأقلم السريع في مصر سيكون محل شك.

ويمني سواريش نفسه بعودة بعض اللاعبين المصابين في أسرع وقت مثل طاهر محمد طاهر والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمدافع ياسر إبراهيم.

وقال ماهر مدرب فيوتشر "الفريق يعيش حالة معنوية وبدنية رائعة، ونسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي، لنؤكد جدارتنا بالوجود في المربع الذهبي".

وسيتطلع الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يواجه المقاولون العرب القابع في منطقة الهبوط والذي لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.

وتلقى الزمالك دفعة بتعافي المدافع محمود علاء ولاعب الوسط يوسف أوباما وسيكون بوسعهما اللعب غدا الثلاثاء.

وسيحاول بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة التمسك بآمال المنافسة على اللقب وتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يواجه طلائع الجيش سادس الترتيب.

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