من هم أعلى نجوم أجرا في الدوري الإنجليزي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مجموعة من أهم نجوم الكرة العربية، أبرزهم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش.



وبالنظر للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي سنجد أكثر من اسم يلعب في مركز الجناح، حيث يتواجد المغربي حكيم زياش في تشيلسي، إلى جانب محمد صلاح في ليفربول، ورياض محرز في مانشستر سيتي.

وقد بات محمد صلاح أعلى لاعبي الجناح أجراً في الدوري الإنجليزي، بل وأعلى اللاعبين أجراً في البطولة، بارتفاع راتبه إلى 400 ألف إسترليني أسبوعياً عند توقيعه عقده الجديد مع ليفربول في الأول من يوليو/ تموز الحالي، والذي يمتد حتى 2025.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محرز يأتي في المركز العاشر في قائمة أعلى الأجنحة أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، براتب أسبوعي 120 ألف إسترليني.

ومن جانبه، يحصل زياش على 100 ألف إسترليني في المركز الـ13 بين أغلى أجنحة البريميرليج.

في الإطار نفسه، فإن رباعي مانشستر يونايتد وسيتي، جادون سانشو وجاك جريليش ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد، يحتلون المراكز من الثاني للخامس على التوالي في قائمة أغلى الأجنحة أجرا في الدوري الإنجليزي، بـ350 ألف إسترليني لسانشو، ثم 300 لسترلينج وجريليش، و200 لراشفورد.

المركز السادس كان للأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي بـ150 ألف إسترليني أسبوعياً، ثم بـ140 ألفا يتواجد الإيفواري نيكولاس بيبي من أرسنال، وبنفس الراتب هيونج سون مين الكوري الجنوبي في توتنهام هوتسبير.

وبراتب 130 ألف إسترليني في الأسبوع يتواجد ويلفريد زاها من كريستال بالاس، يليه محرز المشار إليه مسبقاً والذي يتساوى معه في الراتب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، بينما يحتل المركز الـ11 أندريه يارمولينكو لاعب وست هام يونايتد بـ115 ألف أسبوعياً يليه زياش صاحب المركز الـ13.