شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، إلى طاقم حكام أجنبي، وسيتم مخاطبة عدة دول لتعيين طاقم مميز للقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع الزمالك فى نهائي كأس مصر 2020، ليكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة كروية مثيرة يوم 21 يوليو الجاري، في المباراة التي تجمع الأهلي بطل كأس مصر في النسخة الأخيرة، والزمالك حامل لقب بطولة الدوري العام.

وتأهل نادى الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الأهلي بعد الفوز على بتروجت بهدفين نظيفين.

وجاء ترتيب هدافي مباريات القمة من الجيل الحالي كالتالي:

محمد شريف: 4 أهداف

وليد سليمان: 4 أهداف

شيكابالا: 4 أهداف

علي معلول: 3 أهداف

صلاح محسن: هدفين

أشرف بن شرقي: هدفين

أحمد سيد زيزو: هدفين

أيمن حفني: هدفين

محمود علاء: هدفين.