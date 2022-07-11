الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة السابعة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ضمن منافسات فردي الرجال.



وجاء تتويج ديوكوفيتش باللقب للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في المباراة النهائية التي لعبت مساء الأحد بـ3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6، 6-3، 6-4 و7-6.

ويعد هذا اللقب السابع في مسيرة ديوكوفيتش ببطولة ويمبلدون ليصبح على بعد لقب وحيد من السويسري روجيه فيدرر متصدر قائمة الأكثر تتويجها بهذه البطولة بواقع 8 مرات.

فضلا عن ذلك، فإن ديوكوفيتش حقق اللقب رقم 21 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، وهي أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وانفرد ديوكوفيتش بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا ببطولات "جراند سلام" بفارق لقب عن فيدرر ثالث الترتيب، ولقب آخر عن المتصدر الإسباني رافائيل نادال.

تجدر الإشارة إلى أن نادال انسحب من مباراة نصف نهائي ويمبلدون ضد نيك كيريوس وذلك بداعي الإصابة.