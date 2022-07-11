شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، بفندق النادى ولمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود الثنائى باهر المحمدى وعمر الوحش لاعبى الفريق في مباراة سموحة، وغاب ثنائي الدراويش عن مباراة انبى الأخيرة بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم خوفاً من تعرضهما للإجهاد قبل المباريات الحاسمة للدراويش بالأسابيع الأخيرة لمسابقة الدوري.

وفى المقابل، يغيب أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلى عن لقاء فريقه ضد سموحة بعدما حصل اللاعب على ثلاثة إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة ( الدور الأول ) بجانب مباراة غزل المحلة الأخيرة، كما يعانى اللاعب من شد في العضلة الخلفية التى تحتاج لراحة سلبية تصل إلى أسبوع قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

الإسماعيلي فاز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ليفوز بالميدالية البرونزية لكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي توج فيوتشر بطلا لها.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.