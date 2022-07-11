شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط في سيف الدين الجزيري للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادي الزمالك فكرة الاستغناء عن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية من أندية في السعودية والإمارات.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن تمسك النادي بموجود اللاعب في الموسم المقبل، بعدما بدأ المهاجم الانسجام مع الفكر الفني للبرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

فيما استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على قيد مروان حمدي، مهاجم الفريق والمعار في الموسم الحالي، إلى سموحة، في قائمة الموسم الجديد عقب عودته من الإعارة، وذلك بعد تألق مروان حمدي مع سموحة هذا الموسم ومنافسته على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا.

وكان هناك رأي داخل نادي الزمالك بإعادة تسويق مروان حمدي في الموسم المقبل، سواء بإعارته مرة أخرى أو بيعه، إلا أن تألق اللاعب مع سموحة دفع إدارة الزمالك لفكرة قيده خاصة أن خط هجوم الفريق يعاني من نقص في الموسم المقبل، عقب رحيل عمر السعيد الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يقوم عبد الشافى بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة إلى مجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عبد الشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوّج عبد الشافى بعد عودته للزمالك بلقبى كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بعد الفوز بنتيجة (3-1) ثم التتويج بلقب السوبر المحلى بالفوز على الغريم التقليدى الأهلى بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة فى وقته الأصلى بالتعادل السلبي كما نجح في قيادة الفارس الأبيض للفوز بالدوري الممتاز بالموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.