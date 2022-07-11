شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستعين بـ زياد طارق فى تشكيل الأهلي الأساسى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى، على الدفع بزياد طارق فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة، وقد يحدث هذا فى مباراة فيوتشر المقرر لها مساء الثلاثاء، بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، واستطاع زياد طارق بلمسة ساحرة فك التكتل الدفاعى لغزل المحلة وإهداء تمرير ساحرة لمحمد شريف الذى سجل منها هدف الفوز فى الوقت القاتل، كما أحدث نشاطاً هجومياً واضحاً حينما شارك فى مباراة الجونة بديلا رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

ويميل سواريز للاستفادة من الرغبة العارمة لنجم الأهلى الصاعد لإثبات نفسه مع الفريق الأول، فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أغلب اللاعبين الدوليين فى صفوف المارد الأحمر بهذه المرحلة الحرجة من عمر المنافسات المحلية، فضلا عن الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أكثر من لاعب مميز.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.