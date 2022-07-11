شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، وألفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم ألفوز على الزمالك والمقأولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت ألفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17.

ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات بيراميدز وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام الاهلى بكأس مصر والتى خسرها ألفريق السماوى بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجميه مهند لاشين ومحمد جابر فى مواجهة بيراميدز المقبلة بعدما غاب الثنائى عن مباراة فيوتشر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.