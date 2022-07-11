علاء عبد العال يجهز بدلاء الثلاثى المصاب استعدادا لمواجهة المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، البدلاء لتعويض غياب ثلاثى الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى.

ويعانى إيسترن كومبانى العديد من الغيابات المؤثرة فى الوقت الحالى، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الضامة، فى الوقت الذى يعانى فراس بن عيفية من مزق فى العضلة الخلفية، بينما يضع الحسينى طه قدمه فى الجبس بسبب معاناته من مزق فى وتر الأنكل.

ويجهز علاء عبد العال أكثر من لاعب من البدلاء لسد الفارق الذى تركه الثلاثى، خاصة أمين قفة مهاجم الفريق، الذى نجح في تسجيل 3 أهداف بجانب صناعته الكثير من الأهداف الأخرى، بالإضافة إلى التونسى فراس الذى اقترب من العودة مجددا للفريق.

وعاد الفريق للتدريبات أمس الأحد، بعدما منح علاء عبد العال المدير الفني اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في دور الـ16 من المسابقة.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 43 هدفا.