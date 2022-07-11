شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز اليوم، الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فيوتشر، المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.