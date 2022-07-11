شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم بسنت حميدة.. بعثة ألعاب القوى تطير إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب ألعاب القوى إلى أمريكا اليوم الاثنين للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 14 إلى 24 يوليو الجارى، ويشارك منتخب ألعاب القوى فى بطولة العالم بقائمة تضم كلا من بسنت حميدة وإيهاب عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى الجمل. وتقتصر المشاركة على هذه القائمة فى ظل إصابة محمد مجدى خلال مشاركته فى البحر المتوسط، والتى حقق خلالها برونزية، وإصابة مصطفى عمرو أيضا.

وحقق منتخب ألعاب القوى 5 ميداليات فى دورة البحر المتوسط ، مقسمة إلى ذهبيتين، وفضيتان، بالإضافة إلى برونزية.