موعد مباراة الأهلي وفيوتشر.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره فيوتشر، فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، في الرابعة والعشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سواريس على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، السولية، قفشة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفيوتشر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.