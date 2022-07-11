شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجانب لم يقدموا شيئا في الأهلي والزمالك.. ميكيسوني وسيسيه الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النادى الأهلى والزمالك الميركاتو الصيفى بفارغ الصبر، للتخلص من بعض الأجانب التي لم تقدم أي إضافات ولا بصمة واضحة مع القطبين خلال مباريات الفريقين في الموسم الحالي.

ويأمل مسئولو الأهلى والزمالك من التخلص منهم آخر الموسم، من أجل التعاقد مع لاعبين سوبر يساعدوا الفريقين على التتويج بالألقاب، بالإضافة إلى توفير راتب هؤلاء الأجانب الذين لم يقدموا أي جديد.

ونستعرض في هذا التقرير بعض الأجانب الذين لم يقدموا أي بصمة في القطبين:

رزاق سيسيه

أول هؤلاء اللاعبين هو الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح نادى الزمالك، الذى لم يستطع حجز مكان في التشكيل الأساسى للأبيض، بعدما خرج من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على الزمالك وآخرهم البرتغالى فيريرا.

وشارك رزاق سيسيه مع الزمالك هذا الموسم في 11 مباراة بواقع 272 دقيقة لم ينجح في تسجيل أي أهداف ولم يصنع أيضا، ليفشل في استغلال أي فرصة أتيحت له، كما أنه صنع هدفا واحدا فقط بقميص نادى الزمالك، ليتأكد خروجه بشكل رسمي بعد انتهاء عقده هذا الموسم.

ميكسيونى

يعد الموزمبيقى لويس ميكيسونى، جناح النادى الأهلى، أكثر اللاعبين ترشيحا للخروج من القلعة الحمراء بعدما فشل في حجز مكان في تشكيلة الأهلى مع الراحل بيتسو موسيمانى الذى طلب التعاقد معه، بعدما ظهر اللاعب بشكل متواضع خلال مباريات الأهلى.

واكتفى لويس ميكيسونى بتسجيل 3 أهداف فقط وصناعة آخر خلال 16 مباراة لعبها مع المارد الأحمر في جميع المسابقات، قبل أن يتعرض للإصابة في الفترة الأخيرة.

ودخل نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في منافسة مع نادي سيمبا التنزاني من أجل التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق الأحمر والترحيب بتسويق اللاعب في الصيف.

محمد أوناجم

اقترب المغرب محمد أوناجم، جناح نادى الزمالك، من الرحيل في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده، ولا توجد نية داخل القلعة البيضاء في تجديد تعاقده بعدما ظهر بمستوى متواضع جدا خلال الموسم الحالي.

وسجل محمد أوناجم هدفين فقط وصنع آخر خلال19 مباراة شارك بها مع الزمالك في جميع المسابقات، وهو المعدل الضعيف جدا للاعب محترف، ليخرج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على الزمالك وآخرهم البرتغالى فيريرا.

حمزة المثلوثى

فشل التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن نادى الزمالك، في إثبات قدراته وأحقيته في المشاركة بصفة أساسية مع الزمالك، ليقترب كثيرا من الرحيل عن النادى وسيتم تعويضه بمواطنه حمدى النقاز الذى سيعود للأبيض في الموسم الجديد.

وخاض حمزة المثلوثى 24 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، ولكنه لم يسجل أي هدف أو يصنع لزملائه، مما يدل على ضعف قدراته الهجومية، كما أن يعانى الزمالك دفاعيا في وجوده في المركز الأيمن.