شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد مهاجم الإسماعيلي من صفوف منتخب الشباب قبل السفر للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، استبعاد حسن صابر مهاجم الإسماعيلي الصاعد من معسكره الحالي بالقاهرة، ضمن الاستعداد الأخير للمشاركة فى كأس العرب.

يأتي ذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال المعسكر الماضي الذى أقيم بمحافظة الإسماعيلية، وتخللته مباريات ودية من بينها تجربة قوية مع الفريق الأول للإسماعيلي، تحضيرا للبطولة التي ستقام بالمملكة العربية السعودية فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

من جانبه، أبدى حسن صابر حزنه الشديد بعد تعرضه للإصابة التى منعته من الاستمرار ضمن صفوف منتخب مصر قبل السفر إلى السعودية.

وأكد أن تواجده فى المعسكر الماضي حافز قوي لتقديم أفضل ما لديه فى الفترة المقبلة للتواجد ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة، خاصة أنه كان أصغر اللاعبين سنا ولذلك سيبذل قصاري جهده للحفاظ عليها.

ووجه ”صابر” الشكر لجميع مدربيه وزملائه بالإسماعيلي على مساعدته ومنحه الثقة بصفة مستمرة، مما أدى إلى تصعيده للفريق الأول بالنادي بجانب الإنضمام إلى منتخب مصر للشباب.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، استقر على استمرار إياد العسقلاني وعمر الساعي خلال معسكره الحالي والأخير للبطولة العربية التى ستنتطلق يوم 18 يوليو الجاري.