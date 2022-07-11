شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد شروطه المالية للاستغناء عن لاعبه الأجنبي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة بيع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، خلال الصيف الجاري مقابل 300 ألف دولار فقط، وطلبوا رفع هذا المقابل المالي حتى تتم صفقة انتقاله لأي ناد من الأندية الراغبة في شرائه.

وارتبط اسم ميكيسوني خلال الفترة الماضية بعدة عروض من أندية خارجية، أبرزها من سيبما التنزاني ناديه السابق ويانج أفريكانز التنزاني بجانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي كما أبدت أندية سودانية رغبتها في ضم اللاعب.

واستقر مسئولو الأهلي على بيع ميكيسوني لأسباب فنية، لكنهم رفضوا التفريط فيه مقابل 300 ألف دولار فقط؛ لأن هذا المبلغ قليل للغاية، خاصة أن الناد اشترى اللاعب الصيف الماضي مقابل 900 ألف دولار.

ويرغب الأهلي في رفع القيمة المالية للاعب الموزمبيقي الذي يتلقى حاليا العلاج من إصابته تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة في شهر الماضي، وما زال يحتاج عدة أسابيع للعودة للملاعب.