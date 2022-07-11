شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 7 / 2022، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى جاء في مقدمتها، بعد اقتراب عودة العلاقات.. الأهلى يسعى لضم نجمى بيراميدز ويرفض رمضان صبحى، والأهلي يستعيد طاهر محمد طاهر قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى، ومهاجم البنك الأهلى يقترب من الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل.

أكدت مصادر داخل ناديى الأهلى وبيراميدز أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف عودة العلاقات بين الناديين وتبادل الصفقات بعد فترة كبيرة من الجفاء. وقال مصدر داخل النادى الأهلى، إن هناك احتياجا فنيا للاعبين من بيراميدز هما المدافع أسامة جلال والمهاجم إبراهيم عادل، وسيطلب الأهلى ضمهما رسمياً حال عودة العلاقات بين الناديين.

الأهلي يستعيد طاهر محمد طاهر قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

مهاجم البنك الأهلى يقترب من الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل

اقترب ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من الانتقال لنادى الزمالك الموسم المقبل عقب اهتمام مسئولى الفارس الأبيض من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميكيسوني يعود للتدريبات الجماعية فى الأهلي بعد أسبوع

أدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جلسة فى الجيم، ضمن برنامج العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

تعرف على القائمة الكاملة للاعبى منتخب مصر فى بطولة العالم للسلاح