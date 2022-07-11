شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 10 /7 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها الزمالك يدخل فى معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المقاولون، ومهاجم البنك الأهلى يقترب من الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل، وتعليمات خاصة من فيريرا لـ"روقا" فى مران الزمالك استعدادا للمقاولون، والتركيز على التمرير والتحرك دون كرة فى مران الزمالك.. وتألق عاشور وجمعة.