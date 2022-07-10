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الامارات | العربي يعزز صفوفه باللاعب فيصل الخديم والحارس أيوب

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محمد فاضل - أم القيوين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي العربي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  التعاقد مع اللاعب فيصل الخديم ليمثله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى في صفقة جديدة للفريق وتعد مكسبا مهما لما يمتلكه اللاعب من خبرة مميزة في ملاعب المحترفين والدرجة الاولى لينظم بذلك الخديم لنخبة من اللاعبين المميزين ومنهم فارس الجابري، وراشد لاهي، وخميس الزعابي، والحارس أيوب عمر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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