الامارات | العربي يعزز صفوفه باللاعب فيصل الخديم والحارس أيوب

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يعزز صفوفه باللاعب فيصل الخديم والحارس أيوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي العربي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع اللاعب فيصل الخديم ليمثله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى في صفقة جديدة للفريق وتعد مكسبا مهما لما يمتلكه اللاعب من خبرة مميزة في ملاعب المحترفين والدرجة الاولى لينظم بذلك الخديم لنخبة من اللاعبين المميزين ومنهم فارس الجابري، وراشد لاهي، وخميس الزعابي، والحارس أيوب عمر.

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