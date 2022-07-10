شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين شاهين مرشح للعمل فى لجنة الحكام الرئيسية بتشكيلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عز شاهين، سكرتير لجنة الحكام في منطقة القاهرة، ضمن المرشحين للعمل في لجنة الحكام الرئيسية، المزمع تشكيلها بعد الاستعانة بالخبير الإنجليزى كلاتنبرج.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة حسم ملف بقاء عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، من عدمه، بعد تصريحاته ضد تعيين الخواجة الإنجليزي، حيث ترددت أسماء كثيرة لخلافة عبد الفتاح أبرزها سمير عثمان الحكم الدولى الأسبق.

وفى الأسماء المرشحة للعمل في اللجنة الجديدة هناك مرشحون لمنصب سكرتير اللجنة، أبرزهم عز شاهين الذى أثبت كفاءته في منطقة القاهرة خلال السنوات الماضية ويعد شاهين الأقرب لخلافة عزب حجاج سكرتير اللجنة الأكثر عملا فى المنصب خلال السنوات الأخيرة.

وتعيش لجنة الحكام الرئيسية حالة من القلق منذ إعلان اتحاد الكرة عن التعاقد مع الإنجليزى كلاتنبرج، حيث رفض عصام عبد الفتاح القرار، واعتبره تقليلا من الحكام المصريين، مع تقليله من كلاتنبرج مؤكدا أنه لن يضيف جديدا، بينما يتحرك بعض أعضاء اللجنة لمعرفة مصيرهم، فى ظل غموض مصير الكثيرين الذين ظهر عدم قدرتهم على العمل بشكل يحقق النجاح.