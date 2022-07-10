شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن جاهزية مابولولو وهشام صلاح لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى عماد النحاس، عقب الراحة السلبية 48 ساعة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، عقب الفوز على فاركو بهدف نظيف.

وظهرت المعنويات المرتفعة على جميع أعضاء الجهاز الفنى واللاعبين، خاصة مع عودة هداف الفريق الأنجولى مابولولو وهشام صلاح للتدريبات الجماعية.

وأعلن النحاس جاهزية الثنائى للتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا والمقرر لها الخميس المقبل على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع 24 للدورى.

وقرر الجهاز الفنى لزعيم الثغر السفر إلى القاهرة الأربعاء المقبل للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس النادى، على صرف مكافأة الفوز على فاركو، وقسط من مستحقات شهر يوليو لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز والبحث عن مكان فى المنطقة الدافئة بعيدا عن أزمات الفرق التى تصارع على الهبوط.