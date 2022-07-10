شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف موقف رباعي الدراويش من مواجهة سموحة وتأكد غياب الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن عمر الوحش لاعب الوسط، ومحمد دسوقي وعصام صبحي، ظهيري الفريق، يعانون من إجهادا فى عضلة السمانة.

وقال طبيب الدراويش: أحمد مصطفى جناح الفريق، ومحمد عادل لاعب الوسط، تعرضا للإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وأضاف: المصابون سيخضعون لتقييم واختبار طبي على هامش مران اليوم للوقوف على مدى جاهزيتهم للحاق بمواجهة سموحه المقبلة “.

وتابع: لن نتعجل عودة أي لاعب فى حال عدم اكتمال جاهزيته لتجنب تعرضه للإصابة مرة أخرى، وبالتالي زيادة مدة غيابه عن صفوف الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وستشهد هذه المباراة غياب أحمد مصطفى، صانع ألعاب الفريق، للإيقاف نظرا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على إنذار فى لقاء غزل المحلة الذى أقيم على ملعب الأخير نهاية يونيو الماضي، وانتهى بالتعادل السلبي.

كما تأكد بشكل نهائي غياب محمد الشامي، مهاجم الفريق، عن مباراة سموحة؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء أيضا، حيث حصل اللاعب على ثلاث إنذارات خلال لقاءات سموحة وطلائع الجيش (الدور الأول) بجانب مباراة غزل المحلة التي أقيمت مؤخرًا على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك اللاعب هذا الموسم خلال مسابقة الدوري العام، فى 17 مباراة بواقع 1242 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.