شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل فى معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، على أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات الخاص إلى محمد أشرف "روقا" لاعب الأبيض، خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص "فيريرا" على عقد جلسة سريعة مع "روقا" قبل انطلاق التقسيمة، من أجل شرح بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.