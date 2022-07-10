القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة اليوم الأحد 10 / 7 / 2022 شهد العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها فى سياق السطور التالية:

ميكيسوني يعود للتدريبات الجماعية فى الأهلي بعد أسبوع

أدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جلسة فى الجيم، ضمن برنامج العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

تعرف على القائمة الكاملة للاعبى منتخب مصر فى بطولة العالم للسلاح

وتستضيف القاهرة، وبالتحديد مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، حدثاً فريداً ويحدث مرة واحدة كل عام للاعبي السلاح فى جميع أنحاء العالم، وهو بطولة العالم للرجال والسيدات فى مختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بعد اقتراب عودة العلاقات.. الأهلى يسعى لضم نجمى بيراميدز ويرفض رمضان صبحى

أكدت مصادر داخل ناديى الأهلى وبيراميدز أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف عودة العلاقات بين الناديين وتبادل الصفقات بعد فترة كبيرة من الجفاء. وقال مصدر داخل النادى الأهلى، إن هناك احتياجا فنيا للاعبين من بيراميدز هما المدافع أسامة جلال والمهاجم إبراهيم عادل، وسيطلب الأهلى ضمهما رسمياً حال عودة العلاقات بين الناديين.

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على قيد مروان حمدى، مهاجم الفريق والمعار فى الموسم الحالي لسموحة، فى قائمة الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة، وذلك بعد تألق مروان حمدي مع سموحة هذا الموسم ومنافسته على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا.

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعض التعليمات الخاص إلى محمد أشرف "روقا" خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد "فيريرا" جلسة سريعة مع "روقا" قبل انطلاق التقسيمة، شرح خلالها بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.