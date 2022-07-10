شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع اللاعبين لحل أزمة الدراويش قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسة مع اللاعبين، وذلك على هامش المران مساء اليوم ضمن برنامج الاستعداد للقاء سموحة يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.

الجلسة استهدفت حث اللاعبين، من أجل تفادي أزمة استقبال الأهداف فى الدقائق الأخيرة، والتى عاني منها الفريق خلال المباريات الماضية، وكان آخرها بمواجهة غزل المحلة بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وحرص الجمل وجهازه المعاون على مطالبة اللاعبين بالتركيز طوال التسعين دقيقة والقتال فى الملعب، سعيا لحصد نقاط المباراة الثلاث، وبدء تحسن ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري وإبعاد الفريق عن منطقة الخطر.

وشدد جهاز الدراويش على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده، من أجل عبور تلك المرحلة وإسعاد الجماهير التى تساند الفريق باستمرار، سواء فى الإسماعيلية أو خارجها.