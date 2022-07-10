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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 10 / 7 / 2022 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

ميكيسوني يعود للتدريبات الجماعية فى الأهلي بعد أسبوع

أدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جلسة فى الجيم، ضمن برنامج العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

الأهلى يحذر أليو ديانج من ألاعيب وكلاء اللاعبين قبل الميركاتو الصيفى

حرص مسئولي النادى الاهلى على تحذير المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر من خطورة تأثر بمستواهم بما يثار حوله من أحاديث لوكلاء اللاعبين أو بعض وسائل الاعلام حول وجود عروض خارجية لرحيله عن القلعة الحمراء.

عقد مسئولو النادى الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريزن المدير الفني للفريق، لمناقشته فى ملف اللاعبين الأجانب المرشحين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.