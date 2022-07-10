شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم البنك الأهلى يقترب من الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من الانتقال لنادى الزمالك الموسم المقبل عقب اهتمام مسئولى الفارس الأبيض من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد ناصر منسى من أفضل مهاجمى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك فى 21 مباراة وتمكن من إحراز 7 أهداف حتى الآن.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها فى الثانى عشر من الشهر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.