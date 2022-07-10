شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة فيوتشر فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك صوراً لمران الفريق الذى أُقيم مساء اليوم، الأحد، بملعب مختار التتش استعداداً لمباراة فيوتشر، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

وعقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة، سواء فى الدوري أو الكأس، وخاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة، أعقبها فقرات فنية وخططية متنوعة، فى إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وواصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلى في الجيم للتخلص من إصابته بشد فى العضلة الأمامية، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن تاو يتقدم فى تنفيذ برنامجه العلاجى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضح أن تاو سيكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات فى غضون أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

كما أدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جلسة فى الجيم، ضمن برنامجه العلاجى الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الأهلي أن ميكيسوني سيُنهى برنامجه العلاجى فى غضون أسبوع وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.



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