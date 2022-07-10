شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ"روقا" فى مران الزمالك استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعض التعليمات الخاص إلى محمد أشرف "روقا" خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد "فيريرا" جلسة سريعة مع "روقا" قبل انطلاق التقسيمة، شرح خلالها بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة فنية شاملة خلال مران اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدوري، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخاصة بالتمرير والتحرك دون كرة والضغط على المنافس فى المساحات الصغيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة بين اللاعبين، وتم تطبيق العديد من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال المباريات المقبلة، وشهدت التقسيمة ظهورا مميزا وتألق الثلاثى إمام عاشور ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.