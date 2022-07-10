شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسوني يعود للتدريبات الجماعية فى الأهلي بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جلسة فى الجيم، ضمن برنامج العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الأهلي أن ميكيسوني سيُنهى برنامجه العلاجى فى غضون أسبوع وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.