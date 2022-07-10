شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على منصات التتويج ببطولة أفريقيا للجمباز الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج بطولة افريقيا للجمباز الفني التي تستضيفها مصر حاليًا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 8 دول عن تألق وسيطرة مصرية على منصات التتويج.

حيث جاءت نتائج الرجال كبار

الفردي العام

محمد منتصر. مصر

عمر العربي. مصر

متيجي هلال. الجزائر

نتائج الفرق

مصر

الجزائر

جنوب افريقيا

نتائج الناشئين

الفردي العام

مصطفي وليد. مصر

رضا عليويات. الجزائر

محمد حسام. مصر

الفرق

مصر

الجزائر

جنوب افريقيا

نتائج الناشئين

الفرق

مصر

جنوب افريقيا

المغرب

الفردي العام

جودي ايمن مصر

كالي اندرس. جنوب افريقيا

كارما فيساجي جنوب افريقيا

الفردي العام كبار

اللاعبة كتلن روكسرتنتز جنوب افريقيا

جنا ابو الحسن مصر

جنا عبد السلام. مصر

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول هي: "الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف".

ويمثل منتخب مصر في البطولة الإفريقية للجمباز الفني:

منتخب الرجال

عمر العربي وزياد خاطر وأحمد علي ومحمد منتصر وعبد الرحمن عبد الحليم وعلي زهران، ويقودهم فنيًا كلًا من عرفات محمود وشريف جودت.

منتخب الناشئين

مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا وآسر أيمن الكيكي وعبد الله عبد الحليم، ويقودهم فنيًا كلًا من

محمد عبد الروؤف ومصطفى عمر والمدير الفني جمال مطر.

منتخب الانسات

جنا هاني وجنا عادل وجنا إبراهيم وزينة إبراهيم ونانسي طمان، ويقودهم فنيًا أماني جمال ومحمود موسى

منتخب الناشئات

جودي جوهر وسيرين أبوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام، ويقودهم فنيًا رضوى الجوهري وعمر إبراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين.

وتعتبر هذه البطولة هي ثاني البطولات الإفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.