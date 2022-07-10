شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الهانى سليمان بمزق في السمانة وغيابه عن سموحة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الأشعة التى خضع لها الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة إصابته بتمزق في السمّانة ليتأكد غيابه عن فريقه في مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها بملعب الأخير الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الهانى سليمان قد أصيب فى مباراة سموحة وكفر الشيخ بكأس مصر حيث خرج مُصاباً فى الدقيقة 30 ومنعت إجازة العيد من خضوعه للاشعة قبل أن يخضع لأشعة صباح اليوم وتظهر نتيجتها منذ قليل وأكدت إصابة الحارس بتمزق في السمّانة.

وطلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لسموحة من أسامه عبد الكريم تجهيز بديل للهاني سليمان ليدافع عن عرين الفريق السكندري أمام الدراويش.

وبدأ الجهاز الطبى لسموحة مساء اليوم ، الأحد، أولى جلسات علاج وتأهيل الحارس من أجل عودته للتدريبات الجماعية والمباريات سريعاً ولم يتم الكشف عن مدة غياب الهاني.

وقال عبد الحميد بسيونى: رغم غياب الهانى ورغم أهميته وقوته بالفريق ، لدينا كل الثقه فى الحراس وسيكون عمر صلاح جاهز لتعويض غياب الهانى.

وأستنانف الفريق تدربباته فى السادسه مساء عقب العوده من راحة الـ 48 ساعة التى منحها عبد الحميد بسيونى للاعبين عقب الفوز على كفر الشيخ بنص دسته اهداف.