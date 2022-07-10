شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي أداء تنفيذ برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم للتخلص من إصابته بشد في العضلة الأمامية، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن تاو يتقدم في تنفيذ برنامج العلاج الذي يؤديه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضح أن تاو سوف يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات في غضون أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.